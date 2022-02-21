Рекорд Обамеянга, Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров. Главное к утру

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг добился уникального достижения, Кирилл Капризов догнал Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ, тренер сборной Финляндии назвал матч с Россией самым лёгким на турнире. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Обамеянг — 1-й игрок в XXI веке, оформивший хет-трик в Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Ла Лиге.

2. Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов догнал Овечкина.

3. Тренер сборной Финляндии — о финале с Россией: этот матч показался самым лёгким на Олимпиаде.

4. «Вот и вся сущность нашего русского народа!» Слепышев — о фанате, оскорбившем его.

5. Сергей Иванов: если бы не Большунов, результат Олимпиады был бы крайне печальным.

6. «Команда Леброна» победила «Команду Дюранта» благодаря 50 очкам Карри в матче звёзд НБА.

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