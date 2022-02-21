Даниэль Фарке подвёл итоги сборов «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке после контрольного матча с «Ростовом» (2:2) поделился мнением о работе команды на сборах.



«Это было весёлое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Всё понравилось и в плане работы, и в плане самоотдачи. Игроки хорошо держали нагрузки. Мы провели отличные последние пару недель. Конечно же, хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернёмся к привычному для команды укладу. Ожидаем очень яркого старта на следующей неделе. Победа над «Ростовом» могла бы стать вишенкой на торте, подводящей итоги сборов, но ничего», — сказал Фарке в интервью пресс-службе «Краснодара».

В первом официальном матче после зимней паузы «Краснодар» дома сыграет с московским «Локомотивом» в рамках Российской Премьер-Лиги 27 февраля.