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Даниэль Фарке подвёл итоги сборов «Краснодара»

Даниэль Фарке подвёл итоги сборов «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке после контрольного матча с «Ростовом» (2:2) поделился мнением о работе команды на сборах.

«Это было весёлое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Всё понравилось и в плане работы, и в плане самоотдачи. Игроки хорошо держали нагрузки. Мы провели отличные последние пару недель. Конечно же, хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернёмся к привычному для команды укладу. Ожидаем очень яркого старта на следующей неделе. Победа над «Ростовом» могла бы стать вишенкой на торте, подводящей итоги сборов, но ничего», — сказал Фарке в интервью пресс-службе «Краснодара».

В первом официальном матче после зимней паузы «Краснодар» дома сыграет с московским «Локомотивом» в рамках Российской Премьер-Лиги 27 февраля.

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