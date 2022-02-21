Обамеянг объяснил, почему считает стадион «Валенсии» своим домом
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу команды над «Валенсией» (4:1) в 25-м туре чемпионата Испании.
«Я очень счастлив, но больше всего я счастлив из-за того, что мы победили. В прошлый раз, когда я играл здесь в Лиге Европы с «Арсеналом», мы победили, теперь я оформил хет-трик. Этот стадион мне как дом», — приводит слова Обамеянга Marca.
32-летний Обамеянг изначально оформил дубль, но позднее гол Педри также записали на счёт габонца, так как мяч отрекошетил от спины нападающего. Эти голы стали для Обамеянга первыми в составе «Барселоны».
Хет-трик Обамеянга в видеообзоре матча «Валенсия» — «Барселона»:
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