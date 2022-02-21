Защитник «Барселоны» рискует пропустить матч с «Наполи» в Лиге Европы

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия был заменён в перерыве матча 25-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (4:1). Футболист проведёт фитнес-тесты перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи». Об этом сообщает Football Espana в «твиттере».

21-летний Гарсия — воспитанник «Барселоны». С 2017 по 2021 год испанский футболист выступал в составе английского «Манчестер Сити», проведя за команду 35 матчей и отдав голевую передачу. Прошлым летом Гарсия на правах свободного агента вернулся в каталонский клуб, подписав контракт до 2026 года.



В нынешнем сезоне Гарсия в 23 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча 25-го тура чемпионата Испании:

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