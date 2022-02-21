Московский «Спартак» представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба.



«В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновлённым логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

Напомним, «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. В нынешнем сезоне московский клуб набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. Тогда клуб выступал под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.