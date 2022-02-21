Суареса готовы подписать клубы МЛС и Бразилии. «Атлетико» готов форварду новый контракт

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес предстоящим летом может сменить команду. В услугах 35-летнего уругвайского нападающего заинтересованы клубы из МЛС и Бразилии. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».
По сведениям источника, «матрасники» готовы предложить игроку новый контракт.
Cуарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий отметился 11 забитыми голами и тремя голевыми передачами в 33 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.
«Атлетико» разгромил «Осасуну» в матче 25-го тура чемпионата Испании:
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