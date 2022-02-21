Бускетс: то, что Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента, — это подарок

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о форварде Пьере-Эмерике Обамеянге.



«Он усердно работает. Обамеянгу нужно игровое время, и он получает его сейчас. Надеюсь, он поможет нам, потому что он отличный футболист. То, что он перешёл к нам на правах свободного агента, — это подарок», — приводит слова Бускетса Movistar.



Напомним, Обамеянг заключил контракт с «Барселоной» 2 февраля. Ранее «Арсенал» сообщил, что расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединился к каталонцам на правах свободного агента.



Накануне «Барселона» сыграла с «Валенсией» в матче 25-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу каталонцев, а Обамеянг оформил хет-трик.

«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:

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