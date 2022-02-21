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Защитник «Химок» перешёл в «Кубань» на правах аренды

Защитник «Химок» перешёл в «Кубань» на правах аренды
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Защитник подмосковных «Химок» Кирилл Большаков перешёл в «Кубань» на правах аренды. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Желаем Кириллу успешного сезона в Краснодаре!» — говорится в сообщении пресс-службы подмосковной команды.

Напомним, Большаков стал игроком подмосковных «Химок» летом 2021 года. Первую часть нынешнего сезона 21-летний защитник провёл в клубе «Олимп-Долгопрудный», в составе которого сыграл в 22 матчах и забил 5 голов.

«Кубань» набрала 25 очков в 25 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Олимп-Долгопрудный» (29) располагается на 15-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (53).

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