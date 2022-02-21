Червиченко — о новом ромбе «Спартака»: раньше автобус мешал. Может, рецепт борща поменять?
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал обновлённый логотип, созданный к 100-летию клуба.
«Как у нас во дворе говорили: тот же этот, только в другой руке. Кто-то же этим занимался, значит, на ровном месте немножко нажил. В «Спартаке» есть отдельная линия поиска удачи и достижения успеха — потусторонние вещи. Раньше им автобус мешал, потом ещё что-то. Теперь, наверное, мешала старая эмблема. Надо её поменять, и всё будет хорошо. Может, ещё рецепт борща поменять, вдруг сработает. Возможно, в клубе надо открыть отдельную структуру, которая будет работать с шаманами и отдельными источниками бытия», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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