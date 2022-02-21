В студии дизайна объяснили изменения в логотипе «Спартака»

В студии спортивного дизайна Quberten объяснили изменения, внесённые в логотип «Спартака».



«В новой версии засечка на литере «С» и динамика рисунка мяча, которая соответствует диагонали знака, уравновешивают всю конструкцию. Звезды стали крупнее, расстояние между ними и углы подчинены общей геометрии. Эта стабилизация и отсутствие повторяющихся обводок вокруг элементов позволяют избежать эффекта муара, так логотип выглядит увереннее и читается даже в микромасштабе. По просьбе клуба мяч графически «растворился» в полосе, теперь он смотрится менее акцентно, чем на вариантах 1998 и 2013 годов.



Сверхмалый масштаб подразумевает, что эмблему легко можно узнать в иконке на экране мобильного телефона, лежащего на столе, в надписи сувенирного киоска в отдалении и на обратной стороне полиграфического буклета. Болельщики чаще всего взаимодействуют с логотипом либо с большого расстояния, ведь футбол — игра на стадионах, либо с исключительного малого расстояния — в картинке профиля на экране смартфона и ТВ-трансляциях.



Студия разработала для клуба эксклюзивный акцидентный шрифт. Созданный в тесном сотрудничестве двух студий шрифт FCSM Antiqua (вместе с более нейтральным FCSM Sans без засечек) открывает перед «Спартаком» новые горизонты визуального пространства. Он разработан на основе литеры «С» из логотипа, как квинтэссенции клубной истории. Шрифт адаптируется к нужной среде и имеет разные начертания. Так «Спартак» говорит на разных языках — от винтажного стиля для старшего поколения болельщиков, до современного рубленного — для молодых поклонников. Шрифт узнаваемый, и подчеркивает статус поистине народной команды, ярче всего отражая ключевую идею спартаковского мира», — говорится в сообщении на сайте Quberten.

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