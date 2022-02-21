В «Спартаке» опровергли уход Кутепова в «Крылья Советов»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Ильи Кутепова в «Крылья Советов».
«Новость об уходе Ильи Кутепова в «Крылья Советов» не соответствует действительности», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее появилась информация, что московский клуб готов отпустить в «Крылья Советов» 28-летнего защитника, чтобы ускорить переход футболиста самарцев Никиты Чернова. Чернов заключил с красно-белыми предварительный контракт, который вступит в силу летом. Соглашение Кутепова со «Спартаком» истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне Кутепов провёл семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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