В «Спартаке» опровергли уход Кутепова в «Крылья Советов»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Ильи Кутепова в «Крылья Советов».

«Новость об уходе Ильи Кутепова в «Крылья Советов» не соответствует действительности», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее появилась информация, что московский клуб готов отпустить в «Крылья Советов» 28-летнего защитника, чтобы ускорить переход футболиста самарцев Никиты Чернова. Чернов заключил с красно-белыми предварительный контракт, который вступит в силу летом. Соглашение Кутепова со «Спартаком» истекает в конце сезона.



В нынешнем сезоне Кутепов провёл семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.