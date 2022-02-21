В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном переходе Кутепова

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном уходе защитника «Спартака» Ильи Кутепова в самарский клуб.

«В клуб официальных предложений не поступало», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Кутепов по причине травмы пропустил несколько товарищеских матчей «Спартака» на зимних тренировочных сборах.

Ранее появилась информация, согласно которой московский клуб готов отпустить Кутепова в «Крылья Советов», чтобы ускорить переход футболиста самарского клуба Никиты Чернова. Чернов заключил с красно-белыми предварительный контракт, который вступит в силу летом. Соглашение Кутепова со «Спартаком» истекает в конце сезона.