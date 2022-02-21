«Реал» готовит для Винисиуса 5-летний контракт. Сделку одобрил Перес

Мадридский «Реал» планирует предложить новый контракт бразильскому нападающему Винисиусу Жуниору. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, все в мадридском клубе одобряют долгосрочный 5-летний контракт с бразильским футболистом, включая президента команды Флорентино Переса.

21-летний Винисиус стал игроком «Реала» летом 2018 года, перейдя из «Фламенго» за € 45 млн. В нынешнем сезоне нападающий забил 13 голов и отдал шесть голевых передач в 23 матчах испанской Ла Лиги. Также в семи встречах группового этапа Лиги чемпионов Винисиус отметился шестью результативными действиями (2+4).

«Реал» разгромил «Алавес» в 25-м туре чемпионата Испании:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.