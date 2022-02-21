«Реал» готовит для Винисиуса 5-летний контракт. Сделку одобрил Перес

Мадридский «Реал» планирует предложить новый контракт бразильскому нападающему Винисиусу Жуниору. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, все в мадридском клубе одобряют долгосрочный 5-летний контракт с бразильским футболистом, включая президента команды Флорентино Переса.
21-летний Винисиус стал игроком «Реала» летом 2018 года, перейдя из «Фламенго» за € 45 млн. В нынешнем сезоне нападающий забил 13 голов и отдал шесть голевых передач в 23 матчах испанской Ла Лиги. Также в семи встречах группового этапа Лиги чемпионов Винисиус отметился шестью результативными действиями (2+4).
«Реал» разгромил «Алавес» в 25-м туре чемпионата Испании:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 февраля 2022
-
13:45
-
13:18
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:52
-
12:28
-
12:18
-
12:04
-
11:51
-
11:48
-
11:45
-
11:33
-
11:23
-
11:16
-
11:13
-
11:09
-
10:45
-
10:25
-
10:19
-
10:10
-
10:10
-
10:05
-
09:52
-
09:40
-
09:28
-
09:21
-
09:15
-
09:14
-
08:45
-
08:30
-
08:04
-
07:31
-
07:01
-
06:19