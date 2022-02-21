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Гирано Керк рассказал об адаптации в «Локомотиве»

Гирано Керк рассказал об адаптации в «Локомотиве»
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Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк рассказал о своей адаптации в московской команде.

«Я не могу точно объяснить, как сумелг так быстро заиграть в клубе. Для меня футбол везде одинаковый. Если есть желание, то можно влиться везде. Ты можешь делать всё возможное, чтобы адаптироваться в команде. Для меня это было не очень сложно, но сейчас я думаю, что мог бы играть лучше. Исправлю это в будущем. Тин и Смолов поначалу помогали мне. Они помогли адаптироваться, так как говорят по-английски. Это упростило задачу, потому что мой русский не так хорош.

Забить первый гол важно, но давления не было. Это нормально — ставить цель, чтобы достичь определённого уровня. Я всегда хочу забить первый гол как можно быстрее. Когда ты нападающий, то если ты забил один раз, дальше забивать проще», — приводит слова Керка пресс-служба «Локомотива».

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