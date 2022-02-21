«Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Вест Хэма»

«Ливерпуль» проявляет заинтересованность к приобретению нападающего «Вест Хэма» Джаррода Боуэна. Об этом сообщает Give me Sport.

25-летний Боуэн выступает в составе «молотобойцев» с января 2020 года, перейдя из «Халла» за € 21,3 млн. В нынешнем сезоне английский форвард в 26 матчах чемпионата страны забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Также на его счету гол и голевая передача в пяти матчах группового этапа Лиги Европы.



Соглашение Боуэна с «Вест Хэмом» истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги:

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