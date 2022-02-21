«Барселона» рассматривает возвращение воспитанника для усиления защиты

Испанская «Барселона» может прибегнуть к подписанию защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо для усиления позиции на левом фланге обороны. Об этом сообщает Fichajes.

По сведениям источника, воспитанник клуба может стать альтернативной «Барселоны» для защитника «Валенсии» Хосе Гайя, чей переход может быть осложнен из-за конкуренции команд в чемпионате Испании.

26-летний Гримальдо находился в структуре «Барселоны» с 2008 по 2016 год. В нынешнем сезоне футболист в 35 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Контракт Гримальдо истекает в 2023 году.

«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:

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