Джек Уилшир прокомментировал свой переход в датский клуб

Английский полузащитник Джек Уилшир прокомментировал свой переход в датский «Орхус».
«Я рад быть здесь. Благодарен руководству клуба и тренеру за это предложение. Я говорил, что мой следующий клуб должен быть правильным выбором. Сейчас самое важное для меня в футболе — это удовольствие. Я чувствую, что это новая возможность для меня. Последние 10 дней я следил за командой, за её игроками, за тем, как они действуют в матчах.
Я тренировался с бывшим клубом, чтобы поддерживать форму. Конечно, мне нужна игровая практика, чтобы обрести уверенность и достичь оптимальной формы. Я готов играть и жду возможности выйти на поле. Думаю, я заслужил шанс проявить себя. Хочу доказать, что всё ещё способен приносить пользу на поле. Знаете, очень сложно сказать своему сыну, что их отец никому не нужен», — сказал Уилшир в интервью пресс-службе «Орхуса».
- 21 февраля 2022
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