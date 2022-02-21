Александр Ивочкин стал директором по безопасности РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги на официальном сайте объявила, что новым директором по безопасности турнира стал Александр Ивочкин.

«В обязанности Александра Сергеевича входит совершенствование мер по безопасности и работе с болельщиками, разработка предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрение новых технологий и цифровых решений для безопасности и комфорта зрителей, практическая и методическая помощь клубам Российской Премьер-Лиги в сфере безопасности и работы с болельщиками, а также взаимодействие с правоохранительными органами», — говорится в сообщении пресс-службы Российской Премьер-Лиги.

Действующим лидером Российской Премьер-Лиги и чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».