«Локомотив» планирует подписать 18-летнего шведского полузащитника

Московский «Локомотив» интересуется полузащитником шведского клуба «Хаммарбю» Уиллотом Сведбергом. Об этом сообщает журналист Йосип Ладан в «твиттере».

18-летний Сведберг — воспитанник «Хаммарбю». На его счету 24 матча за команду, в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи, а также заработал три жёлтые карточки. В пяти матчах квалификации Лиги конференций текущего сезона Сведберг отметился одним голом.



Также на счету Сведберга матчи в составе молодёжных сборных Швеции четырёх возрастов. В команде U19 Сведберг дебютировал в прошлом октябре, проведя пять матчей и забив один гол.



Соглашение полузащитника с шведской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.