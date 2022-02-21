Де Хеа: не вижу себя нигде, кроме как в «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже много лет

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что не видит себя в другой команде.



«Теперь я чувствую себя так, будто я из Манчестера. Признаюсь, не вижу себя нигде, кроме как в «Манчестер Юнайтед». Я чувствую себя как любой другой из этого города. Там, где тебя любят и ждут — твой дом. Я здесь уже много лет», — приводит слова де Хеа журналист Фабрицио Романо в «твиттере» со ссылкой на УЕФА.

31-летний де Хеа стал игроком английского клуба летом 2011 года, перейдя из мадридского «Атлетико» за € 25 млн. Всего за «Манчестер Юнайтед» испанский вратарь провёл 473 матча, в которых пропустил 504 гола и 163 раза сыграл «на ноль». Соглашение де Хеа истекает в 2023 году.

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 26-й тур:

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