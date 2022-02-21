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Немецкая бригада арбитров обслужит матч 1/8 финала ЛЧ «Вильярреал» — «Ювентус»

Немецкая бригада арбитров обслужит матч 1/8 финала ЛЧ «Вильярреал» — «Ювентус»
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УЕФА назначил бригады арбитров, которые обслужат матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» — «Ювентус» и «Челси» — «Лилль», сообщается на официальном сайте организации. Обе встречи состоятся завтра, 22 февраля.

В матче испанского клуба с итальянской командой будет работать немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом. В роли ассистентов главного арбитра выступят Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Свен Яблонски. За VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, которому поможет Харм Осмерс.

Матч «Челси» — «Лилль» будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Асситенты рефери — Иньиго Прието и Анхель Невадо Родригес. Четвёртый рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес, которому поможет Рикардо де Бургос.

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