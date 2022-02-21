Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мората прокомментировал сорвавшийся переход в «Барселону»

Мората прокомментировал сорвавшийся переход в «Барселону»
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у мадридского «Атлетико», прокомментировал несостоявшийся переход в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

«Cейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в «Ювентусе». Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда», — приводит слова Мораты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Мората может быть арендован «Барселоной». В нынешнем сезоне 29-летний испанский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

«Валенсия» — «Барселона». Обзор встречи 25-го тура чемпионата Испании:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Немецкая бригада арбитров обслужит матч 1/8 финала ЛЧ «Вильярреал» — «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022