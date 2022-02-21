Мората прокомментировал сорвавшийся переход в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у мадридского «Атлетико», прокомментировал несостоявшийся переход в «Барселону» в зимнее трансферное окно.
«Cейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в «Ювентусе». Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда», — приводит слова Мораты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Мората может быть арендован «Барселоной». В нынешнем сезоне 29-летний испанский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.
«Валенсия» — «Барселона». Обзор встречи 25-го тура чемпионата Испании:
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