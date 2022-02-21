«Тоттенхэм» близок к согласованию сделки по защитнику «Интера»

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Интера» Стефана де Врея и близок к согласованию сделки по нидерландскому игроку. Об этом сообщает Inter Live.

По сведениям источника, английский клуб планирует осуществить переход 30-летнего футболиста в летнее трансферное окно.



Де Врей стал игроком миланского клуба в 2018 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне защитник в 27 матчах во всех турнирах забил один гол. Действующее соглашение де Врея с чемпионом Италии истекает в конце следующего сезона.

«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги:

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