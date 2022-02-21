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Венгер может сменить Леонардо на посту спортивного директора «ПСЖ»

Венгер может сменить Леонардо на посту спортивного директора «ПСЖ»
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Монако» Арсен Венгер может занять пост спортивного директора «Пари Сен-Жермен», сообщает Footmercato.

По информации источника, руководство парижского клуба недовольно работой нынешнего спортивного директора «ПСЖ» Леонардо и рассматривает варианты для его замены. Сообщается, что Федерация футбола Франции (FFF) имеет в своём распоряжении сведения, которые могут побудить FFF начать расследование в отношении бразильского функционера. Основным кандидатом на замену является именно Венгер.

Напомним, Арсен Венгер с 1996 по 2018 год тренировал лондонский «Арсенал». Сейчас 72-летний французский специалист работает в системе ФИФА в качестве директора по развитию.

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