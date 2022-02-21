Венгер может сменить Леонардо на посту спортивного директора «ПСЖ»
Поделиться
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Монако» Арсен Венгер может занять пост спортивного директора «Пари Сен-Жермен», сообщает Footmercato.
По информации источника, руководство парижского клуба недовольно работой нынешнего спортивного директора «ПСЖ» Леонардо и рассматривает варианты для его замены. Сообщается, что Федерация футбола Франции (FFF) имеет в своём распоряжении сведения, которые могут побудить FFF начать расследование в отношении бразильского функционера. Основным кандидатом на замену является именно Венгер.
Напомним, Арсен Венгер с 1996 по 2018 год тренировал лондонский «Арсенал». Сейчас 72-летний французский специалист работает в системе ФИФА в качестве директора по развитию.
Новость по темеРотен: Леонардо — главная проблема «ПСЖ»
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
16:46
-
16:23
-
16:18
-
16:11
-
16:01
-
16:01
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:13
-
15:07
-
15:04
-
14:24
-
14:20
-
14:13
-
14:13
-
14:09
-
14:05
-
13:58
-
13:45
-
13:18
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:52
-
12:28
-
12:18
-
12:04
-
11:51
-
11:48
-
11:45
-
11:33
-
11:23
-
11:16
-
11:13
Партнерский контент