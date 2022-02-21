Де Хеа — о любимых группах: нравятся Slipknot, System of a Down, Bullet for My Valentine
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о своей любви к тяжёлой музыке.
«Всё началось ещё в детстве. Я проводил лето с родителями в Аликанте. Там были парни чуть старше, которые слушали такую музыку, ну и я слушал вместе с ними. Мне нравится рок и хеви-метал. Он меня мотивирует. Мне нравятся Slipknot, Avenged Sevenfold, System of a Down, Bullet for My Valentine. Вообще, мне нравится всё понемногу. Всё, что может прийти в голову, например, Фрэнк Синатра. Мне также нравится испанская музыка. Я могу слушать что угодно.
Хороший ли я танцор? Ну, не самый плохой, учитывая мой рост. У меня неплохое чувство ритма. Конечно, я не Майкл Джексон, но весьма неплох… Хорошо танцую, на общем, достойном уровне», — цитирует де Хеа сайт УЕФА.
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