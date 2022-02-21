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Полузащитник «Атлетико» может перейти в клуб МЛС

Полузащитник «Атлетико» может перейти в клуб МЛС
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера может продолжить карьеру в МЛС. В услугах 31-летнего игрока заинтересовано «Хьюстон Динамо», сообщает MLSsoccer.com.

По информации источника, американский клуб уже сделал предложение игроку.

Хавбек выступает за «Атлетико» с 2019 года, куда перешёл из «Порту» на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Эррера сыграл в 14 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После 25 сыгранных туров «Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» имеют в своём активе 42 очка.

«Атлетико» разгромил «Осасуну» в матче 25-го тура чемпионата Испании:

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