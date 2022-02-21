Халк принёс «Атлетико Минейро» первый Суперкубок Бразилии в истории клуба

В ночь с 20 на 21 февраля состоялся матч за Суперкубок Бразилии по футболу. В игре за трофей «Атлетико Минейро» в драматичной серии пенальти переиграл «Фламенго» — 2:2, 8:7 по пенальти.

Главным действующим лицом на поле стал бывший нападающий «Зенита» Халк. Сначала, на 75-й минуте игры, 35-летний бразилец сравнял счёт и спас свою команду от поражения в основное время. В затянувшейся серии послематчевых пенальти Халк отметился двумя взятиями ворот. Последнее из них оказалось победным. Всего серия пенальти продлилась 24 удара на две команды – 9 одиннадцатиметровых не были реализованы.

Примечательно, что решающий пенальти в составе «Фламенго» не забил другой футболист, ранее выступавший в РПЛ, – экс-нападающий ЦСКА Витиньо.

Напомним, ранее Халк в составе «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок страны. Таким образом, в нынешнем сезоне клуб оформил «золотой хет-трик».