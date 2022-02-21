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Нападающий «Лидса» может продолжить карьеру в мадридском «Реале»

Нападающий «Лидса» может продолжить карьеру в мадридском «Реале»
Рафинья, Лидс
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Нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 25-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал», сообщает Sport.es со ссылкой на Daily Mirror.

По информации источника, помимо «Реала», футболиста хочет подписать мюнхенская «Бавария» и другие топ-клубы Европы.

Ранее стало известно, что Рафинья приостановил переговоры о продлении контракта с английским клубом.

25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».

В нынешнем сезоне Рафинья в 22 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал две голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.

«Реал» разгромил «Алавес» в 25-м туре чемпионата Испании:

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