«Базель», за который выступает Чалов, уволил главного тренера за «отсутствие перспектив»

Швейцарский «Базель», в составе которого выступает российский нападающий Фёдор Чалов, отправил в отставку главного тренера Патрика Рахмена, информирует клубная пресс-служба.
Руководство «Базеля» приняло решение об увольнении Рахмена «в связи с неудовлетворительным общим спортивным развитием команды и отсутствием ясной перспективы». Его помощник Борис Смилянич подал заявление об увольнении по собственному желанию. Клуб принял это заявление и расстался со специалистом.
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Гильермо Абаскаль.
Напомним, «Базель» набрал 40 очков в 22 матчах нынешнего сезона чемпионата Швейцарии и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Цюрих» (50).
Перформанс фанатов «Базеля» на матче с «Лозанной»:
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