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Де Хеа высказался о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ

Де Хеа высказался о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Напомним, испанец является воспитанником «матрасников». В 2011 году Давид перешёл в «МЮ».

«В ходе этого противостояния я отправлюсь домой, к клубу, который дал мне возможность быть тем, кем я являюсь сегодня. Однако это лишь ещё один матч. Все хотят играть хорошо, побеждать, и это матч Лиги чемпионов.

Конечно же, я желаю «Атлетико» всего самого лучшего, но даже не знаю, хорошо ли то, что мы встречаемся. Все в нашей команде отправятся в Мадрид за победой, и я в особенности», — цитирует де Хеа сайт российских болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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