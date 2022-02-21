Тухель: «Челси» — не самое простое место в мире для форвардов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями о проблемах лондонской команды в нападении.

В этом сезоне эксперты и болельщики критикуют Ромелу Лукаку, Тимо Вернера и других атакующих игроков «Челси» из-за их низкой результативности.

«Есть уже целая история с тем, что у нападающих в «Челси» возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов. В моём понимании, «Челси» — команда с надёжной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам. Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне. Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола», — цитирует Тухеля сайт УЕФА.