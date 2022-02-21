Питбуль Тео Эрнандеса убил другую собаку. Футболисту «Милана» грозит суд

Защитнику «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандесу грозит судебное разбирательство из-за инцидента с его собакой, информирует издание RMC Sport.

Сообщается, что питбуль футболиста убил собаку пожилой женщины. Пёс Эрнандеса сбежал из дома после того, как парадные ворота остались открытыми, и выбежал на улицу, где загрыз насмерть пинчера, которого выгуливала 74-летняя женщина.



Питбуль также прыгнул на женщину, когда она пыталась спасти собаку. Её племянница заявила, что её тетя госпитализирована из-за шока, и сообщила, что они намерены возбудить судебное дело против Эрнандеса.

Отметим, что недавно Тео продлил контракт с «Миланом». Новое соглашение 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2026 года.