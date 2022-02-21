«Челси» заинтересован в подписании англо-украинского защитника «Вулверхэмптона»

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман может летом сменить команду. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает talkSPORT.



По информации источника, скауты синих следили за игроком во время матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:1).



Килман играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года, куда на правах свободного агента перешёл из «Мейденхед Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.



Отметим, что Килман является британским подданным, при этом у игрока есть украинское гражданство, потому что его родители – выходцы из этой страны.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 24 матчах, в которых забил один гол.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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