Менди: нельзя говорить, что «Челси» повезло со жребием в ЛЧ. В плей-офф слабых нет

Голкипер «Челси» Эдуард Менди поделился ожиданиями от противостояния с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра между командами пройдёт в Лондоне завтра, 22 февраля.

«Лилль» — хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло со жребием. Да, в этом чемпионате Франции у «Лилля» порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом. Однако в Лиге чемпионов «Лилль» выглядит по-другому. Конечно, они сделают всё возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата.

На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может. «Лилль» занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. «Лилль» показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами, как «Севилья» и «Зальцбург», — цитирует Менди сайт УЕФА.