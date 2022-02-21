Менди: нельзя говорить, что «Челси» повезло со жребием в ЛЧ. В плей-офф слабых нет

Голкипер «Челси» Эдуард Менди поделился ожиданиями от противостояния с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первая игра между командами пройдёт в Лондоне завтра, 22 февраля.
«Лилль» — хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло со жребием. Да, в этом чемпионате Франции у «Лилля» порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом. Однако в Лиге чемпионов «Лилль» выглядит по-другому. Конечно, они сделают всё возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата.
На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может. «Лилль» занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. «Лилль» показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами, как «Севилья» и «Зальцбург», — цитирует Менди сайт УЕФА.
- 21 февраля 2022
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:11
-
20:05
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:44
-
18:44
-
18:40
-
18:22
-
18:14
-
18:08
-
18:01
-
17:57
-
17:44
-
17:44
-
17:33