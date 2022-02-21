Мартинс: нравятся амбиции «Спартака» — вернуться на вершину РПЛ и добиться успеха в Европе

Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра заявил, что его привлекают амбиции московского клуба.

«Как прошли переговоры со «Спартаком»? Очень быстро и гладко. Мы оперативно всё обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.

На сборах мне было легко почувствовать себя своим. Все ко мне очень тепло отнеслись. И игроки, и персонал, и вы — ребята из медиаслужбы. С кем-то общаюсь на английском, с кем-то — жестами, но всё равно нахожу общий язык с каждым. С большим оптимизмом жду первой игры», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».