Мартинс: нравятся амбиции «Спартака» — вернуться на вершину РПЛ и добиться успеха в Европе
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Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра заявил, что его привлекают амбиции московского клуба.
«Как прошли переговоры со «Спартаком»? Очень быстро и гладко. Мы оперативно всё обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.
На сборах мне было легко почувствовать себя своим. Все ко мне очень тепло отнеслись. И игроки, и персонал, и вы — ребята из медиаслужбы. С кем-то общаюсь на английском, с кем-то — жестами, но всё равно нахожу общий язык с каждым. С большим оптимизмом жду первой игры», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».
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