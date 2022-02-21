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Новичок «Спартака» Мартинс — о Люксембурге: эта страна научила меня футболу и дала мне всё

Новичок «Спартака» Мартинс — о Люксембурге: эта страна научила меня футболу и дала мне всё
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Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра рассказал о выборе национальной сборной.

«Сколько знаю языков? Шесть. У тех, кто родился в Люксембурге, есть преимущество: все с детства учат несколько языков. Сейчас это помогает мне быстрее адаптироваться в команде. Я знаю люксембургский, немецкий, французский, английский, португальский и креольский, на котором говорят в Кабо-Верде. Так что с этим у меня полный порядок, я счастливчик.

Сомневался ли я, за какую сборную играть? Нет, с самого начала знал, что хочу играть за Люксембург. Эта страна научила меня футболу и дала всё, что у меня есть. Я прошёл через юношескую и молодёжную сборные, и дальнейший выбор был для меня очевиден», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».

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