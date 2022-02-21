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ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника «Эвертона» Гбамена

ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника «Эвертона» Гбамена
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Московский ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена.

Пресс-служба армейцев в «Твиттере» опубликовала запись с текстом «Comment allez-vous?», что на французском языке означает «Как твои дела?»

Отсылка к трансферу Гбамена в том, что футболист имеет корни во Франции и Кот-д’Ивуаре, где официальным языком также является французский.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА договорился об аренде полузащитника английского «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена. Стороны достигли договорённости об аренде хавбека до конца нынешнего сезона. При этом у московского клуба не будет права выкупа футболиста. Большую часть зарплаты, которая равна € 4 млн в год, возьмут на себя «Эвертон» и сам игрок.

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