ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника «Эвертона» Гбамена
Поделиться
Московский ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена.
Пресс-служба армейцев в «Твиттере» опубликовала запись с текстом «Comment allez-vous?», что на французском языке означает «Как твои дела?»
Отсылка к трансферу Гбамена в том, что футболист имеет корни во Франции и Кот-д’Ивуаре, где официальным языком также является французский.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА договорился об аренде полузащитника английского «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена. Стороны достигли договорённости об аренде хавбека до конца нынешнего сезона. При этом у московского клуба не будет права выкупа футболиста. Большую часть зарплаты, которая равна € 4 млн в год, возьмут на себя «Эвертон» и сам игрок.
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:11
-
20:05
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:44
-
18:44
-
18:40
-
18:22
-
18:14
-
18:08
-
18:01
-
17:57
-
17:44
-
17:44
Партнерский контент