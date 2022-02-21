Невилл: «МЮ» нужен сильный тренер, который сможет ответить Тухелю, Гвардиоле и Клоппу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл считает, что «красным дьяволам» нужен новый тренер.



«Летом «МЮ» ждут важные кадровые решения, это касается должности главного тренера. Нужно сделать правильный выбор, чтобы в следующем сезоне иметь возможность противостоять Тухелю, Гвардиоле и Клоппу. Если ваш тренер не может дать хороший ответ им, вас уничтожат.



За последние несколько лет можно было понять, что в этой лиге успеха добиваются сильные тренеры. «Манчестер Юнайтед» необходим сильный тренер, чтобы конкурировать с теми, кто находится на вершине», — цитирует Невилла Sky Sports.



Действующим наставником «МЮ» является Ральф Рангник. После 26 сыгранных туров его подопечные располагаются на четвёртом месте в таблице АПЛ, у «красных дьяволов» 46 очков.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:

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