Невилл: «МЮ» нужен сильный тренер, который сможет ответить Тухелю, Гвардиоле и Клоппу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл считает, что «красным дьяволам» нужен новый тренер.
«Летом «МЮ» ждут важные кадровые решения, это касается должности главного тренера. Нужно сделать правильный выбор, чтобы в следующем сезоне иметь возможность противостоять Тухелю, Гвардиоле и Клоппу. Если ваш тренер не может дать хороший ответ им, вас уничтожат.
За последние несколько лет можно было понять, что в этой лиге успеха добиваются сильные тренеры. «Манчестер Юнайтед» необходим сильный тренер, чтобы конкурировать с теми, кто находится на вершине», — цитирует Невилла Sky Sports.
Действующим наставником «МЮ» является Ральф Рангник. После 26 сыгранных туров его подопечные располагаются на четвёртом месте в таблице АПЛ, у «красных дьяволов» 46 очков.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:
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