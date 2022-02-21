Новичок «Спартака» Мартинс рассказал, почему не смог закрепиться в «Лионе»

Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра рассказал, почему не смог закрепиться в составе французского «Лиона», за который выступал на юношеском и молодёжном уровне.

«Лион» — большой клуб, и когда я закончил академию, в первой команде было много классных игроков. Выиграть у них конкуренцию было объективно очень сложно. Каких-то нюансов не хватило… Но для меня было важно получать практику, поэтому последовали аренды: сначала в «Бур-ан-Бресс», затем в «Труа». Обе пошли мне на пользу, а потом я перешёл в «Янг Бойз», где провёл прекрасные два с половиной года. Теперь я в «Спартаке» — и уже чувствую себя как дома», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».