Новичок «Спартака» Мартинс рассказал, почему не смог закрепиться в «Лионе»
Поделиться
Новичок «Спартака», полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра рассказал, почему не смог закрепиться в составе французского «Лиона», за который выступал на юношеском и молодёжном уровне.
«Лион» — большой клуб, и когда я закончил академию, в первой команде было много классных игроков. Выиграть у них конкуренцию было объективно очень сложно. Каких-то нюансов не хватило… Но для меня было важно получать практику, поэтому последовали аренды: сначала в «Бур-ан-Бресс», затем в «Труа». Обе пошли мне на пользу, а потом я перешёл в «Янг Бойз», где провёл прекрасные два с половиной года. Теперь я в «Спартаке» — и уже чувствую себя как дома», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:11
-
20:05
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:44
-
18:44
Партнерский контент