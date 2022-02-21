Капитан «Атлетико» Коке может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Капитан «Атлетико» Коке может пропустить первый матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

30-летний футболист не тренировался в общей группе мадридской команды за два дня до игры. Его участие в матче под сомнением.

В нынешнем сезоне Коке провёл 21 матч в испанской Ла Лиге и отметился одной результативной передачей.

Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

После 25 сыгранных туров «Атлетико» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» имеют в своём активе 42 очка.