Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к фанатам после достижения отметки в 400 млн подписчиков в «Инстаграме». Ранее таких показателей не было ни у одного пользователя соцсети. Отметим, что в данный момент у португальца уже 404 млн подписчиков.
Видео доступно в «инстаграме» Криштиану Роналду.
«Привет, ребята, 400 млн. Ух ты, вот это число. Теперь я могу сказать: «Сиииии»!
Это просто фантастика, невероятный момент для меня. Без вас это было бы невозможно. Так что от всего сердца я хочу сказать вам спасибо. Продолжайте в том же духе!
Я буду делиться с вами моей жизнью, всем, потому что вы этого заслуживаете. Так что спасибо вам большое. Давайте сделаем ещё 100 млн, 200 млн. Спасибо вам, ребята!» — сказал Роналду в «Инстаграме».
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 22 матча, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:
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