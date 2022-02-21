Форлан: для меня «Ювентус» всегда один из фаворитов Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Вильярреала» Диего Форлан поделился мыслями о предстоящей игре испанской команды с «Ювентусом» (22 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Жаль, что Дибала не сыграет, я хотел бы увидеть его завтра вечером. Тем не менее «Ювентус» — очень сильная команда, и Аллегри найдёт других игроков, которые справятся с задачей. Жду, что команды будут играть в свой футбол, «Вильярреалу» придётся быть очень осторожным.
Очень часто мы совершаем ошибку, оценивая команды по их выступлениям в национальных лигах. История учит нас, что Лигу чемпионов выигрывали клубы, которым приходилось непросто в домашних матчах, и я могу привести несколько таких примеров.
Историю и традиции «Ювентуса» всегда нужно уважать и принимать во внимание. Для меня они всегда одни из фаворитов на победу», — цитирует Форлана Football Italia.
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