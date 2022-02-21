«Рубин» отдал в аренду трёх футболистов
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Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил об уходе в аренду до конца нынешнего сезона трёх своих футболистов.
18-летний голкипер Никита Янович проведёт остаток сезона-2021/2022 в ставропольском «Динамо». 20-летний полузащитник Степан Суриков отправится в аренду в «Салют» из Белгорода. А 20-летний нападающий Кирилл Косарев, ранее выступавший на правах аренды за «Нижний Новгород», продолжит карьеру в астраханском «Волгаре».
Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте в турнирной таблице. В следующем туре после зимнего перерыва казанская команда проведёт матч с санкт-петербургским «Зенитом». Игра с лидером чемпионата России состоится 28 февраля.
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