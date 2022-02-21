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Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, как переходил в «Барселону»

Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, как переходил в «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, как переходил в каталонский клуб.

«Я позвонил своему отцу, который был в Ситжесе (муниципалитет, входящий в провинцию Барселона. — Прим. «Чемпионата»), и сказал ему, что еду в Барселону, потому что хочу подписать контракт с «Барсой». Немного поспал, потом меня позвали пройти медобследование.

Я очень хотел играть в «Барселоне», это невероятная возможность для меня. Я сделал всё, что мог, для того чтобы оказаться здесь. У меня были предложения из Франции и Италии, но «Барса» есть «Барса», ей нельзя отказывать.

Это очень большой клуб, даже если он сейчас не в лучшем состоянии. Скоро «Барса» вернётся на своё место», — цитирует Обамеянга Sport.es.

Напомним, Обамеянг заключил контракт с «Барселоной» 2 февраля. Ранее «Арсенал» сообщил, что расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединился к каталонцам на правах свободного агента.

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