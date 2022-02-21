Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, как переходил в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, как переходил в каталонский клуб.
«Я позвонил своему отцу, который был в Ситжесе (муниципалитет, входящий в провинцию Барселона. — Прим. «Чемпионата»), и сказал ему, что еду в Барселону, потому что хочу подписать контракт с «Барсой». Немного поспал, потом меня позвали пройти медобследование.
Я очень хотел играть в «Барселоне», это невероятная возможность для меня. Я сделал всё, что мог, для того чтобы оказаться здесь. У меня были предложения из Франции и Италии, но «Барса» есть «Барса», ей нельзя отказывать.
Это очень большой клуб, даже если он сейчас не в лучшем состоянии. Скоро «Барса» вернётся на своё место», — цитирует Обамеянга Sport.es.
Напомним, Обамеянг заключил контракт с «Барселоной» 2 февраля. Ранее «Арсенал» сообщил, что расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединился к каталонцам на правах свободного агента.
«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига — 2021/2022. 25-й тур:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 22 февраля 2022
-
00:25
-
00:24
-
00:14
-
00:04
- 21 февраля 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:20
-
23:18
-
23:06
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:11