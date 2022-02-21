«Зенит-2» взял в аренду защитника БАТЭ

Защитник БАТЭ Никита Супранович продолжит карьеру в России. 20-летний белорус перешёл в «Зенит-2» на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
Арендное соглашение сторон предусматривает опцию полноценного выкупа Супрановича «Зенитом».
«Никита Супранович — воспитанник белорусского футбола. Родился 27 февраля 2001 года. Выступает на позиции центрального защитника. В 2020 году дебютировал за основной состав БАТЭ в кубковой игре, а в 2021-м — в высшей лиге. Супранович неоднократно получал вызов в молодёжную сборную Беларуси. За национальную команду защитник провёл шесть матчей, забив один гол. Сине-бело-голубые приветствуют Никиту и желают ему успехов и удачи на футбольном поле!» — сообщает официальный сайт «Зенита».
В сезоне-2021/2022 Супранович провёл в составе БАТЭ один матч и не отметился результативными действиями.
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