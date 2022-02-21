Тренер «Лилля»: никто не ожидал, что мы выиграем группу ЛЧ. Матч с «Челси» — большой вызов

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с лондонским «Челси».
«У нас был трудный старт в Лиге чемпионов. Никто не ожидал, что мы займём первое место в группе, но мы превзошли ожидания. Матч с действующим победителем – это дополнительный шаг для нас. Это огромный вызов.
Наши игроки привыкли к матчам такого уровня, они очень опытны. Мы хорошо подготовились, теперь осталось сыграть. Нужно помнить, что привело нас сюда, и сыграть так, как умеем», — цитирует Гурвеннека официальный сайт УЕФА.
Матч «Челси» — «Лилль» состоится завтра, 22 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 22 февраля 2022
-
00:25
-
00:24
-
00:14
-
00:04
- 21 февраля 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:20
-
23:18
-
23:06
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:11