Тренер «Лилля»: никто не ожидал, что мы выиграем группу ЛЧ. Матч с «Челси» — большой вызов

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с лондонским «Челси».



«У нас был трудный старт в Лиге чемпионов. Никто не ожидал, что мы займём первое место в группе, но мы превзошли ожидания. Матч с действующим победителем – это дополнительный шаг для нас. Это огромный вызов.



Наши игроки привыкли к матчам такого уровня, они очень опытны. Мы хорошо подготовились, теперь осталось сыграть. Нужно помнить, что привело нас сюда, и сыграть так, как умеем», — цитирует Гурвеннека официальный сайт УЕФА.



Матч «Челси» — «Лилль» состоится завтра, 22 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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