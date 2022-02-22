«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей
Поделиться
«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).
Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (желательно);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет;
— уверенные знания в области спорта.
Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.
Присылайте свои резюме на электронную почту: y.zotov@rambler-co.ru
- 22 февраля 2022
-
11:02
-
10:48
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
09:38
-
09:25
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
08:17
-
08:02
-
07:37
-
07:27
-
07:21
-
07:18
-
06:55
-
05:50
-
05:32
-
04:53
-
04:03
-
03:38
-
02:38
-
02:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:25
Партнерский контент