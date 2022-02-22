«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист кандидатов на пост тренера. В списке две фамилии

Руководство «Манчестер Юнайтед» составило шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера команды.



Как сообщает Daily Mail, в списке «красных дьяволов» значатся всего лишь два специалиста: Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Пари Сен-Жермен».



Ожидается, что «МЮ» не будет назначать временного тренера Ральфа Рангника на пост наставника команды на постоянной основе. В ближайшее время манкунианцы начнут переговоры с тен Хагом и Почеттино.



63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». После 26 сыгранных туров его подопечные располагаются на четвёртом месте в таблице АПЛ, у «красных дьяволов» 46 очков.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.