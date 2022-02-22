«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист кандидатов на пост тренера. В списке две фамилии

Руководство «Манчестер Юнайтед» составило шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера команды.
Как сообщает Daily Mail, в списке «красных дьяволов» значатся всего лишь два специалиста: Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Пари Сен-Жермен».
Ожидается, что «МЮ» не будет назначать временного тренера Ральфа Рангника на пост наставника команды на постоянной основе. В ближайшее время манкунианцы начнут переговоры с тен Хагом и Почеттино.
63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». После 26 сыгранных туров его подопечные располагаются на четвёртом месте в таблице АПЛ, у «красных дьяволов» 46 очков.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:
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