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Защитник «Вильярреала» — о матче с «Ювентусом»: мы выйдем на поле, чтобы победить

Защитник «Вильярреала» — о матче с «Ювентусом»: мы выйдем на поле, чтобы победить
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Фланговый защитник «Вильярреала» Альберто Морено высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Этой встречей нужно наслаждаться. Я думаю, что матч с «Ювентусом» — это игра, в которой хотел бы принять участие любой футболист. Нам предстоит сразиться с европейским гигантом, который всегда борется за победу в Серии А и Лиге чемпионов. Это придаёт нам серьёзный настрой перед игрой.

Мы выйдем на поле, чтобы победить. Понятно, что в игре будут моменты, когда мы будем терпеть, но наша команда знает, как это делать, и мы будем организованно защищаться вместе. Нам нравится владеть мячом и контролировать игру. Все должны сыграть свою индивидуальную роль в персональной опеке, зная, что соперник мастеровитый. Мы противостояли многим крупным европейским командам. Мы готовы», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится завтра, 22 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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