Владислав Калитвинцев: предложения из РФ не буду рассматривать. Украина — это для меня всё
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Украинский полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев заявил, что не намерен рассматривать предложения из России.
«Была ли возможность продолжить карьеру в России? Нет, таких вариантов не было. Если бы было предложение из России, то даже не рассматривал бы его, а сразу бы отказался.
Я не лезу в политику и не хочу ничего комментировать. Конечно, всё происходящее настораживает, но я думаю, что всё будет хорошо.
Украина — это для меня всё. Украина мне многое дала. Хотя я сам родился в Москве, но я там прожил очень мало. В три года я уже переехал с семьёй в Киев. Поэтому я считаю себя полноценным киевлянином. Всю свою сознательную жизнь провёл в Киеве и Украине. Для меня Украина – это мой дом», — приводит слова Калитвинцева FanDay.
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